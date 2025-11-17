Santo Domingo.– El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor D´Aza, anunció este lunes que descarta sus aspiraciones presidenciales para el 2028, asegurando que su decisión responde a un momento que, a su juicio, demanda cohesión interna y estabilidad para el país.

La declaración fue ofrecida en un acto donde estuvo acompañado por figuras prominentes del PRM, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la vicepresidenta de ese hemiciclo, Dhaurelly D´Aza; el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Deligne Ascención, y Rafael Santos Badía, responsable de Educación y Doctrina de la organización política.

Al encuentro también acudieron numerosos dirigentes locales y seguidores provenientes de Villa González, comunidad natal del político.

Un mensaje centrado en la unidad

D´Aza expresó que su renuncia a la precandidatura surge después de un largo proceso de análisis y consultas, en el que concluyó que el contexto nacional requiere evitar tensiones internas.

Agradeció a quienes respaldaron su proyecto y valoró las experiencias recogidas durante su recorrido por distintas provincias, donde, según dijo, pudo conocer de primera mano las preocupaciones de la gente.

Sostuvo que el PRM debe mantenerse como un bloque compacto para garantizar estabilidad, resaltando la gestión del presidente Luis Abinader como referencia de este propósito.

Continuará trabajando desde el ámbito municipal

El político aclaró que su retiro no significa distanciarse de la vida pública. Indicó que concentrará sus esfuerzos en el fortalecimiento de los gobiernos locales, área a la que ha dedicado gran parte de su carrera.

D´Aza afirmó que continuará impulsando la coordinación entre el Gobierno central y las administraciones municipales, y que persistirá en promover acciones que fortalezcan la transparencia y la eficiencia en el ámbito local.

“Mi decisión busca servir de manera más efectiva. El trabajo municipal sigue siendo una prioridad, y desde ahí seguiré aportando al PRM y al país”, señaló.