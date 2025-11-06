Wally Brewster explica la polémica por boda gay

El revuelo causado por lo que se suponía “boda” gay en República Dominicana motivó que el exembajador estadounidense, James “Wally” Brewster, aclarara que la ceremonia no se trató de un casamiento, sino de una celebración.

La pareja, según dijo, se había casado en Estados Unidos, cuya nacionalidad ostentan, pero uno de ellos quiso venir a este país para festejar el enlace por tener parientes en Santiago. El caso plantea ciertas incógnitas.

El exdiplomático hizo la aclaración tras el revuelo originado por el acontecimiento, a tal punto que la Junta Central Electoral (JCE) advirtió que no registrará como válido el enlace de los dos hombres. La Iglesia católica recordó que la legislación dominicana el matrimonio que reconoce es de hombre y mujer.

Brewster podrá ser dueño de su preferencia sexual, pero la ceremonia en que participa lo presenta como propulsor de una relación que en el país no está permitida. Su aclaración, en honor a la verdad, no elimina la indignación que generó la ceremonia que Brewster, quien es casado con otro hombre, definió como una celebración.