Baipás: derivación, atajo, puente, salto, desvío o válvula

El domingo 22 de septiembre publicamos el artículo titulado “Es adaptación: bulevar, mejor que boulevard”. Entre los argumentos usados para reforzar la adaptación de “boulevard” a bulevar, citamos la voz baipás, del inglés “by-pass” y la definimos como “conexión artificial para salvar obstrucción de una vena”.

El doctor Jimmy Barranco Ventura, médico, escritor y excelente persona, ha enviado un comentario acerca de nuestra escueta definición de baipás. Él lo tituló “Apuntes sobre los diferentes significados o usos del término baipás, según la disciplina o área del saber que se trate”. A continuación, lo escrito por el afable caballero navarretense:

La gente común ha dado más importancia a circulación venosa que a la arterial, a pesar de que esta última es más importante, ya que las arterias están encargadas de llevar hacia los diferentes órganos y tejidos las sustancias nutritivas (proteínas, grasas, azúcares, vitaminas, calcio, hierro, magnesio, potasio, etc.) extraídas de los alimentos y aquellas que el cuerpo puede fabricar (azúcar, proteínas y grasas).

En adición, las arterias transportan el oxígeno que inhalamos hacia las diferentes células con el fin de activar el metabolismo y mantener la vida celular.

Por el contrario, las venas se encargan de llevar las sustancias de desecho y las toxinas para eliminarlas a través de la orina (urea, creatinina, ácido úrico, etc), el sudor (exceso de agua, sales, amoníaco, etc.) y el pulmón (bióxido de carbono). Además, los enamorados hablan del amor que circula por las venas; quizás por el hecho de que las venas sean visibles a través de la piel; y las arterias no.

También se habla de que las venas laten, pero en realidad no es cierto; pues sólo laten las arterias por la presión con la cual el corazón al contraerse expulsa o bombea la sangre que irrigará o nutrirá todas las células del cuerpo. La sangre venosa es impura, mientras que la arterial es pura, oxigenada y nutritiva.

El “bypass” o baipás, en español, es una desviación del cualquier flujo para salvar un obstáculo o no.

En cardiología el flujo más frecuentemente desviado es el de la sangre arterial (baipás coronario, por obstrucción de una de las arterias coronarias); pero, también tenemos el baipás gástrico (tipo de cirugía bariátrica donde en contenido del estómago o comida es derivada mediante una conexión hacia un segmento posterior del intestino delgado), y el baipás venoso, que, quizás, es el menos conocido, y se realiza cuando existe alguna patología venosa obstructiva.

En ingeniería civil el baipás es la derivación del flujo de agua de una tubería para aliviar la presión y evitar que la tubería se rompa en caso de que tuviera que cerrarse determinada válvula.

En barismo, el baipás consiste en agregar agua a una bebida ya sea de infusión o inmersión para disminuir la intensidad del sabor; lo que equivaldría a diluir la bebida. Quizás podría aplicarse cuando mezclamos una bebida destilada con agua o jugo, para atenuar el sabor del etanol o alcohol etílico, disminuyendo el riesgo de embriagarse.

En las actividades militares, el baipás se refiere a las maniobras o cambio de posición que realizan las tropas alrededor de un obstáculo, para mantener la ventaja.

En informática, consiste en la forma de esquivar un sistema de seguridad informático; o también se define como un enfoque distinto para solucionar un problema informático.

Finalmente, el baipás es una válvula de accionamiento manual de un respirador que permite modificar la cantidad de oxígeno u otro gas en el flujo de aire que respira aquel que lo usa, como sucede con aquellos que padecen enfisema pulmonar o en aquellos fumadores al desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica.