El Ministerio de Salud Pública, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Fundación Plenitud y otras entidades ha presentado un auspicioso plan para enfrentar el aumento de temperaturas, los fenómenos extremos y las enfermedades transmitidas por vectores.

Con el proyecto el país avanza un paso extraordinario en materia de capacidad de respuesta del sistema sanitario en cuanto a prevención de los efectos de las variaciones climáticas.

El ministro Víctor Atallah subrayó que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad que impacta directamente en la salud, “evidenciada en el aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de fenómenos extremos y la expansión de enfermedades transmitidas por vectores”.

El Plan Nacional de Adaptación en Salud y Cambio Climático de República Dominicana (PNASCC-RD 2025-30) ha sido definida como una estrategia clave para lidiar con los problemas ambientales.

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Por más que se inscriban dentro de sus atribuciones será siempre resaltable que las autoridades contemplen acciones para prevenir los efectos de fenómenos adversos.