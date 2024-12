¿De dónde vino la droga?

Los gobiernos de Guatemala y Honduras negaron que el cargamento de cerca de diez toneladas de cocaína decomisado en el puerto multimodal Caucedo, haya sido embarcado en terminales de esos países donde atracó la embarcación que transportaría el alijo con destino a Bélgica.

El buque que arribó al puerto dominicano salió desde Veracruz, México, con paradas en Puerto Barrio, en la costa atlántica guatemalteca, y luego en Puerto Cortez, en Honduras, cuyas autoridades ofrecen seguridades de que al revisar los contenedores se comprobó que no llevaban cargas ilícitas.

Se presume que si la carga de casi diez toneladas de cocaína fue estibada en Veracruz, debió ser detectada en los puertos de Guatemala o Honduras, toda vez que las autoridades de ambos países afirman que usaron sofisticados métodos de auditoría de los contenedores transportados en la embarcación.

Lo cierto es que fue en República Dominicana donde se produjo el decomiso de ese cargamento de cocaína, cuyo valor en el mercado supera los US$250 millones, pero falta saber dónde fue que ese buque recibió tan pesada carga que pudo ser en tierra o por trasbordo de contenedores.

Investigadores consultados sostienen que cárteles sudamericanos no embarcarían toneladas de drogas con escala en puertos de México, Guatemala, Honduras o República Dominicana, sin tener seguridades de que serían recibidos y custodiados hasta arribar a su destino en Bélgica.

El decomiso e incineración de ese cargamento de cocaína representa un duro golpe para el narcotráfico internacional, que seguramente querrá saber dónde fallaron las conexiones, más aún porque autoridades de Guatemala y Honduras aseguran que la droga no fue embarcada en sus puertos.

En Guatemala dicen que los contenedores fueron revisados “a través de tecnología scanner”, por lo que “no presentaban ilícitos” y por tanto declarados “como no sospechosos”, mientras en Honduras afirman que esos contenedores “no tocaron suelo ni puertos hondureños”.

Ahora resulta que el cargamento de cocaína no salió del Puerto de Veracruz, porque no llegó a puertos guatemaltecos ni hondureños, pero fue decomisado en la terminal portuaria Caucedo, lo que obliga a las autoridades dominicanas a esclarecer la incógnita, partiendo de que 9.8 toneladas de cocaína no cayeron desde el cielo.