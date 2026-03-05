Página Dos Primera Fila

Educación se anticipa al caos: preparativos para el año escolar

Luis Miguel De Camps

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se anota un valioso punto con los preparativos que dice haber iniciado desde ya para la apertura del año escolar 2026-27.

La demanda de cupos para los estudiantes y la tradicional escasez de aulas suelen provocar incertidumbre y un caos en el proceso de matriculación en las escuelas públicas.

La planificación, que tradicionalmente ha brillado por su ausencia, tiene que imponerse para bajar la ansiedad en padres y tutores, quienes sí comienzan desde temprano a gestionar la matriculación de los estudiantes.

Es muy significativo que Educación haya entendido la necesidad de ganar tiempo para allanar el camino y despejar los obstáculos que suelen interponerse en la apertura de cada año escolar.

El ministro De Camps y los técnicos de la cartera transmiten con la decisión un auspicioso mensaje.

