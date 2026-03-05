El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se anota un valioso punto con los preparativos que dice haber iniciado desde ya para la apertura del año escolar 2026-27.

La demanda de cupos para los estudiantes y la tradicional escasez de aulas suelen provocar incertidumbre y un caos en el proceso de matriculación en las escuelas públicas.

La planificación, que tradicionalmente ha brillado por su ausencia, tiene que imponerse para bajar la ansiedad en padres y tutores, quienes sí comienzan desde temprano a gestionar la matriculación de los estudiantes.

Es muy significativo que Educación haya entendido la necesidad de ganar tiempo para allanar el camino y despejar los obstáculos que suelen interponerse en la apertura de cada año escolar.

El ministro De Camps y los técnicos de la cartera transmiten con la decisión un auspicioso mensaje.