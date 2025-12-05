Página Dos Cójanlo

El sorprendente giro electoral en Honduras

Por
Con el candidato del presidente estadounidense perdiendo por la mínima las elecciones del domingo en Honduras, las interrogantes han comenzado a asomar sobre el impacto del desenlace en la nación centroamericana.

El conservador Salvador Nasralla no plantea incógnitas para la política estadounidense en el país y la región, pero una derrota de Nasry Asfura, por quien Trump llamó a votar, puede herir el orgullo del jefe de la Casa Blanca.

Los hondureños descartaron a la oficialista Rixi Moncada, quien ocupa un lejano tercer lugar, pero la batalla por el primero entre Nasralla y Asfura ha comenzado a intrigar sobre el desenlace. Con el 67.53 % de las actas computadas, Nasralla superaba a Asfura 40.13 % sobre 39.69 %. Los problemas técnicos que han dilatado el recuento de los votos no han causado mayor inquietud, al menos por ahora.

De todas formas los resultados en Honduras afianzan el fortalecimiento de los candidatos y partidos de derecha en la región. Argentina y Bolivia son dos ejemplos. Chile va por el mismo camino y ahora Honduras, sin importar que el ganador sea Nasralla o Asfura. Ambos pertenecen a la misma corriente política.

