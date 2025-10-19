Haití enfrenta su batalla más crucial contra las pandillas

Fotografía de archivo de integrantes de la Policía Nacional de Haití que responden al ataque de una pandilla armada. EFE/ Patrice Noel

La problemática nación haitiana ha entrado en una nueva fase con la operación de la Fuerza de Eliminación de Pandillas bajo el control de la ONU. La misión, que ya comenzó con el estudio de los métodos de operación de las salvajes bandas terroristas, sustituye a la fracasada fuerza liderada por Kenia.

A instancias de Estados Unidos el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó desplegar una nueva fuerza, que estaría compuesta por unos cinco mil soldados, para combatir las pandillas y devolver el orden y la seguridad a la atribulada vecina República.

La misión de luchar contra las bandas criminales, que hoy controlan la mayor parte del territorio, es claramente bélica. Con la inseguridad y el caos en Haití han colapsado los servicios sanitarios en tanto el hambre crece en la población. Si la nueva fuerza recibe los recursos que se han prometido puede anticiparse que los días de las pandillas están contados.

El respaldo que por seguridad y subsistencia han encontrado los jefes pandilleros en la población terminará inmediatamente la nueva fuerza inicie sus operaciones. Por primera vez en mucho tiempo ha asomado un dejo de esperanza.