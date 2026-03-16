“La Gran Noche del Cine” celebra segunda edición

Por segundo año consecutivo, Caribbean Cinemas celebró “La gran noche del cine”, una gala benéfica que promueve la industria cinematográfica mientras recauda fondos para apoyar causas sociales a través de su fundación Caribbean Educa.

El evento, realizado en Downtown Center, incluyó la transmisión en vivo de la 98 edición de los Premios Oscar, teniendo a destacadas figuras del cine, la televisión, el entretenimiento y representantes del sector empresarial en una noche dedicada a celebrar lo mejor del cine mundial con un enfoque solidario. En esta segunda edición, las fundaciones beneficiadas fueron Quiéreme Como Soy, Los Arturitos, Fundación Futuro Cierto y Despertar Divino.

Durante la actividad, Michael Carrady, vicepresidente de Caribbean Educa, destacó el impacto que ha tenido el evento, resaltando que con el mismo se reafirma “nuestro compromiso, a través de Caribbean Educa, de seguir aportando al desarrollo educativo, cultural y social de nuestro país”.

Señaló que Caribbean Educa nació de una visión clara: utilizar el poder del arte, a educación y la cultura domo herramientas para generar oportunidades y transformar vidas.

“De esa visión nace también La gran noche del cine, u na noche en la que celebramos el poder de unir voluntades para apoyar causas que realmente hacen la diferencia”, indicó Carrady.

Por su parte, Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean Cinema en RD, Agradeció a los asistentes y a las empresas que apoyan esta iniciativa.

“En nombre de Caribbean Cinemas, les damos la bienvenida por segundo año consecutivo a todos ustedes que confían en este mensaje poderoso que queremos transmitir. Aprovechamos la noche en la que se celebran los premios más importantes del cine a nivel mundial para reunirnos y generar un evento que no solo celebra el cine, sino que también apoya causas que impactan a nuestra sociedad”, expresó.

Asimismo, agradeció a las empresas patrocinadoras que respaldaron la iniciativa con la compra de boletas y su apoyo a la causa, haciendo posible la realización del evento.

“La gran noche del cine es una noche para disfrutar de una gran gala y del mejor cine, pero sobre todo para saber que con su presencia y apoyo estamos contribuyendo a cambiar la vida de muchas personas a través del trabajo de estas fundaciones”, concluyó.

La Gran Noche del Cine

Durante La gran noche del cine los asistentes disfrutaron la transmisión en vivo de los premios, además tuvieron la oportunidad de ver algunas de las películas nominadas, proyectadas en diferentes salas del complejo.

Entidades beneficiadas

En esta edición, las fundaciones beneficiadas fueron Quiéreme Como Soy, que promueve la inclusión de personas con discapacidad cognitiva; Fundación Futuro Cierto, que trabaja para brindar viviendas dignas a familias en situación de extrema pobreza; Los Arturitos, dedicada a impulsar la educación y el bienestar de niños y jóvenes; y Despertar Divino, enfocada en la defensa de los derechos y el empoderamiento de las mujeres.

Listado de ganadores de premios Óscar

La producción “One Battle After Another”, nominada en 13 cateogrías, logró seis premios, incluyendo la codiciada estatuilla a mejor película, y se impuso a ‘Sinners’, que con 16 nominaciones, se alzó con cuatro estatuillas

Mejor película: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners («Pecadores»)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons («La hora de la desaparición»)

Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor guion original: Sinners («Pecadores»)

Mejor guion adaptado: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor película internacional: Sentimental Value («Valor sentimental») – Noruega

Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)

Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

Mejor edición: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor reparto: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor fotografía: Sinners («Pecadores»)

Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash («Avatar: fuego y cenizas»)

Mejor sonido: F1

Mejor banda sonora original: Sinners («Pecadores»)

Mejor canción original: Golden – KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»).