El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, ha reiterado que reducir la informalidad, que en la actualidad representa alrededor del 53 % de la ocupación laboral, es uno de sus principales objetivos a corto plazo.

Los efectos negativos de la informalidad que ha citado Olivares, entre los que figuran limitación de la sostenibilidad financiera del sistema de protección social, restricción de la cobertura contributiva y las dificultades para combatir la pobreza son los mismos expuestos por entidades como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y otras.

La Cepal acaba de señalar que el trabajo informal representa un desafío para República Dominicana, cuya economía ha sido ejemplo de crecimiento, habida cuenta de que impacta en la productiva y la cohesión social.

El sector empresarial, la claque sindical, los partidos políticos y la sociedad civil deben asumir la informalidad no solo como un desafío para el Gobierno, sino para el desarrollo de la nación.

Los criterios expuestos por la Cepal sintetizan la preocupación del ministro Olivares sobre la necesidad de por lo menos reducir la informalidad laboral.