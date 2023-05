Los datos del censo

Los inconvenientes que se registraron durante la realización del censo nacional de población y vivienda se erigen en un desafío sobre los resultados.

Al anunciar que en julio o agosto se publicarán los hallazgos, el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, dijo estar muy optimista.

Con los problemas que rodearon el proceso, no únicamente en lo concerniente al pago a los empadronadores, la población no deja de abrigar sus reservas. Isa Contreras expresó que están muy contentos con la calidad del proceso no obstante “las pequeñas dificultades que han surgido”.

Pavel Isa Contreras, ministro dominicano de Economía, Planificación y Desarrollo. Fuente Externa.

Sería un exceso de confianza esperar que todo el proceso se haya ejecutado en un ciento por ciento, sin márgenes de errores, pero no se tiene certeza de si se corrigieron los problemas que se denunciaron en los primeros días.

Sería frustratorio que sea en vano la satisfacción del ministro de Economía sobre el trabajo a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el que se invirtieron unos 3,600 millones de pesos y se dijo que intervinieron 35 mil personas.

Los datos que serán dados a conocer en julio o agosto tienen que ser un retrato de la realidad en materia demográfica.