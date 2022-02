Métodos de cocción para comer más saludable

Santo Domingo.- En la gastronomía los métodos de cocción son importantes, pues no solo pueden hacer la diferencia entre un platillo bueno y uno como si lo hubiese hecho un chef; sino que también cuando se quiere comenzar una alimentación saludable, la manera se preparar los alimentos jugará un papel esencial.

La nutrióloga Dariana Rosario explica que la manera en la que cocinamos los alimentos es fundamental a la hora de mantener un plan nutricional correcto.

“Elegir los alimentos con un alto nivel nutricional es esencial, así como la forma en que los sazonamos es de suma importancia. Para ello debemos eliminar el uso de productos procesados, el uso de conservantes, utilizar cantidades adecuadas de sal, utilizar grasas saludables. De igual forma escoger el método de cocción adecuado también es determinante”.

Dariana Rosario

Agregó que los tipos de cocción más saludables son hervidos, al vapor, al horno, salteado y a la Plancha, por lo que el método a utilizar dependerá de los alimentos a cocinar, pues cada alimento varía su composición, color, consistencia, sabor y textura frente a las diferentes maneras en que se pueden cocinar.

Para darnos una idea la especialista detalló las ventajas y desventajas de cada tipo de cocción.

Hervir: es una manera de cocción que no añade calorías a los alimentos, fácil de hacer, fácil digestión, ayuda a eliminar toxinas de ciertos alimentos. Desventaja: muchos minerales pasan al agua de cocción por tanto se reduce el contenido de nutrientes de los alimentos. Es recomendable no utilizar mucha agua a la hora de hervir, así como reducir el tiempo de cocción de este método para que el alimento no pierda su consistencia, color, sabor y textura.

Al vapor: este método permite que los alimentos queden crujientes y con una textura más consistente, también se conservan mejor y el color de estos. Desventaja: si no se utiliza un recipiente adecuado se pueden impregnar sustancias tóxicas a los alimentos.

Al horno: no requiere uso excesivo de grasas, da la libertad de hacer otras actividades sin peligro mientras se cuece el alimento con la ayuda de un temporizador. Desventaja: este tipo de cocción requiere tiempo, si utilizamos altas temperaturas se pueden quemar los alimentos y se pueden perder ciertas propiedades de los mismos.

Salteado: se utiliza poca grasa y los alimentos se cuecen de manera rápida, al dente, conserva propiedades, textura y sabor.Desventaja: si no se utiliza un recipiente adecuado podemos depositar sustancias tóxicas en los alimentos.

A la plancha: no requiere uso excesivo de grasa, conserva gran porcentaje de vitaminas en los alimentos, esto debido a que su tiempo de cocción es corto también facilita la digestión de los alimentos. Desventaja: si no se utiliza un recipiente adecuado podemos impregnar sustancias tóxicas y si cocinamos a altas temperatura o prolongamos el tiempo los alimentos pueden quedar con textura y consistencia seca y poco jugosa.

La nutrióloga recordó elegir siempre productos naturales como “limón, hierbas aromáticas y especias para condimentar y sazonar”.