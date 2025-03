Michael Martocci rinde tributo de lujo a Frank Sinatra

La Romana.- La magia de la música y el lujo de Casa de Campo se fusionaron el pasado sábado en un tributo único a Frank Sinatra, protagonizado por el destacado artista estadounidense Michael Martocci.

Ante un selecto público que se dio cita en el legendario anfiteatro de Altos de Chavón, Martocci, acompañado de 22 músicos, ofreció una noche de nostalgia y elegancia musical que evocó los mejores momentos de la carrera de “La Voz”.

Pasadas las 9:00 de la noche, Martocci subió al escenario para realizar un homenaje en el mismo lugar donde Sinatra inauguró el icónico teatro hace 43 años.

En el marco de la celebración del 50 aniversario de Casa de Campo Resort & Villas, el espectáculo permitió a los asistentes revivir la atmósfera del histórico “Concert of the Americas”, de 1982, en el que Sinatra deslumbró con su inconfundible estilo.

Te recomendamos leer: Dominican Bossa celebrará los 50 años de Casa de Campo

Martocci, con un repertorio que incluyó clásicos atemporales como I’ve Got the World on a String, Come Fly with Me, The Lady Is a Tramp y Fly Me to the Moon, entre otros, hace una entrega con mucho “feeling” y respeto por el legado de Sinatra.

Interpretó con una precisión y pasión que no dejó indiferente a nadie. Cada acorde, cada letra, hacía sentir que la leyenda de la música había regresado para deleitar a sus seguidores, quienes no pararon de aplaudir y celebrar su presencia.

La velada, marcada por un toque de romance y una ligera lluvia que solo aportó magia al ambiente, fue un viaje musical que conectó tanto con turistas internacionales como con los fieles admiradores de Sinatra que residen en República Dominicana.

Martocci, con su carisma y sencillez, no sólo ofreció una impecable interpretación, sino que estableció una conexión especial con el público, saludando en español y haciendo sentir a todos parte de un momento único e irrepetible. Finalizó el concierto con My Way y New York, New York.

Contraparte

Antes del tributo, el grupo Dominican Bossa, liderado por el reconocido músico Antonio González, abrió el evento con una propuesta innovadora que preparó el terreno para la gran estrella de la noche.

Con este evento, Casa de Campo reafirma su compromiso con la cultura y la excelencia, brindando a sus huéspedes una experiencia musical que quedará grabada en la memoria colectiva.