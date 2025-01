La misma queja

Cuesta aceptar que el Ministerio de Educación no tenga más recursos que el de las quejas sobre el boicot que atribuye a la ADP para garantizar y elevar la calidad de la enseñanza.

El ministro Ángel Hernández acaba de señalar, no sin cierto candor, que la ADP ha impedido que se avance en el proceso de evaluación de desempeño.

El gremio, que con frecuencia apoya sus paros de docencia en la necesidad de nombrar más maestros, cuestiona la contratación de profesores auxiliares en el nivel inicial.

Las autoridades educativas han contado siempre con el respaldo de la opinión pública frente a las insensateces de la ADP, pero ese apoyo no ha sido aprovechado para ninguna iniciativa que contribuya con la estabilidad en los planteles.

Por cualquier quítame esta paja el gremio paraliza la docencia, sin ningún tipo de consecuencia.

Hernández ha vuelto a quejarse, como si no tuviera más opciones, de que en la evaluación de desempeño no se ha avanzado más por la oposición de la ADP. Si las autoridades educativas no toman el toro por los cuernos se pasarán el tiempo quejándose, mientras la enseñanza se estanca.